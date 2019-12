Polícia Civil surpreende traficantes embalando drogas para venda

Assessoria | PJC-MT

Dois traficantes foram surpreendidos pela Polícia Judiciária Civil, em ação da equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), no momento em que embalavam a droga, na boca de fumo no bairro Jardim Renascer, em Cuiabá. O trabalho resultou na apreensão de mais de oito quilos de maconha e na apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico.

Os suspeitos, Joel Lima de Almeida, 51, (apontado como dono da boca de fumo) e Guibson da Silva Tomicha, 22, o “Tomicha”, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As diligências iniciaram após a equipe da DRE receber informações sobre um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Renascer, próximo ao Córrego do Barbado. O local seria conhecido como a boca de fumo do Joel, o traficante contaria com a ajuda de mais dois comparsas para atuar no comércio ilícito.

Após identificação do endereço, os policiais realizaram o cerco da residência para tentar evitar a fuga dos suspeitos, uma vez que o local dá acesso a uma região de mata e ao córrego. Na entrada principal, os investigadores flagraram os traficantes no momento em que cortavam, pesavam e embalavam os entorpecentes.

Ao perceber a presença da Polícia, os suspeitos tentaram fugir, porém Joel foi o primeiro a ser preso. Os outros dois fugiram para região de mata e após perseguição Tomicha também foi detido. Durante as buscas no terreno, os policiais encontraram peças interiras, cortadas e pedaços médios de maconha que os traficantes carregaram durante a fuga, totalizando mais de 08 quilos de droga apreendida.

Também foi apreendida uma balança de precisão, rolo plástico e uma faca com resquícios de entorpecentes. Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos a DRE, onde após serem interrogados foi lavrado o flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.