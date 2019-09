Polícia Comunitária participa de evento para crianças e adolescentes em comunidade de Barão de Melgaço

Assessoria | PJC-MT

Mais uma atividade preventiva voltada ao público de crianças e adolescentes, alunos da Escola Municipal da Comunidade Ribeirinha Cuiabá Mirim, foi realizada pela Polícia Judiciária Civil, por meio dos projetos sociais da Coordenadoria de Polícia Comunitária.

A ação aconteceu na quinta-feira (29.08) no município de Barão de Melgaço (113 km ao Sul), em parceria com o projeto “Pantanal, Turismo com Cidadania”, das Secretaria Municipal de Educação e de Turismo de Barão de Melgaço, e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

A comunidade fica a cerca de 45 minutos da cidade de Barão de Melgaço e o acesso é feito somente de barco. Durante o evento, foram levadas informações e orientações aos estudantes, no formato de “roda de conversa – dialogo social”, além da distribuição de cartilha educativa do projeto e exibição de vídeos.

Na ocasião, os policiais civis Pedro Portilho e Luiz Carlos Seixas, abordaram os temas relacionados a preservação ambiental, turismo sustentável, a problemática do uso indevido de drogas, trabalho infantil e a exploração e abuso sexual.

Contribuindo para alegria e diversão da criançada, teve a presença do mascote “Bom Dog” do programa De Cara Limpa contra as Drogas.

O projeto “Pantanal, Turismo com Cidadania”, tem como objetivo principal fortalecer a rede de proteção ambiental e promover a integração social, com a finalidade de conscientizar ainda mais a população para importância da preservação ambiental, visando a diminuição nos impactos ambientais, melhoria nas condições socioeconômica com o desenvolvimento de ações de inclusão socioprodutiva, gerando fontes alternativas de renda através da exploração do turismo de forma sustentável.

O projeto é desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Empreendedorismo Social – IBDES, patrocinado pelo Banco da Amazônia – Basa, executado em parceria com da Prefeitura de Barão de Melgaço (Secretarias Municipais de Turismo e Meio Ambiente, Assistência Social e Cultura, Educação e Saúde) e Polícia Civil.

A ideia do projeto é atender todas as escolas municipais e estaduais do município de Barão de Melgaço, podendo inclusive chegar a algumas escolas do município vizinho Santo Antônio de Leverger.