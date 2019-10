Polícia Federal fecha garimpo ilegal em Mato Grosso

Ação visa evitar aumento dos danos ambientais e restabelecer a tranquilidade na região

APF – A Polícia Federal desencadeou, nesta segunda-feira (07/10), a 2ª fase da Operação Trypes em ação conjunta com forças de segurança do Estado de Mato Grosso.

Esta etapa tem o objetivo de cessar as atividades de um grande garimpo ilegal no município de Aripuanã.

De acordo com as investigações, além do impacto ambiental na região, o garimpo ilegal estaria causando grande impacto social no município com aumento do índice de homicídios, tráfico de drogas, prostituição, etc.

Cerca de 160 policiais, além de servidores do IBAMA e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT atuarão na área durante toda semana.

*O nome da operação deriva da palavra grega “trypes” que significa “buracos”. Esta é uma alusão à situação em que ficou a região após a ação dos criminosos.