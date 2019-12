Polícia Judiciária Civil define equipes das Delegacias de Combate à Corrupção e da Fazendária

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), em trabalho da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), fechou mais um ponto de venda de entorpecentes da cidade. A ação resultou na prisão do suspeito, Daniel Henrique de Oliveira Lima, 19, e Marcos Vinícius Dias, 38, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e corrupção de menores.

Uma adolescente que estava na casa e que também atuava com a venda ilícita foi autuada em ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O endereço, localizado no bairro Cidade de Deus, já era monitorado pela equipe da Derf Rondonópolis, com objetivo de apurar várias denúncias do comércio de entorpecentes no local.

Segundo informações, o proprietário da residência (Marcos Vinícius) era monitorado por tornozeleira eletrônica e contava com apoio de outras pessoas, inclusive menores de idade para atuar com o comércio de entorpecentes.

Constatada a movimentação intensa no local, durante monitoramento, realizado na quarta-feira (04), os policiais decidiram realizar a abordagem na casa, onde os dois suspeitos e uma adolescente foram surpreendidos atuando com o comércio ilícito.

Com a menor, foi encontrado 08 porções pequenas de maconha, já embaladas para venda, que estavam guardados nos bolsos da adolescente. O suspeito, Daniel, foi surpreendido com uma porção de maconha e outra de pasta base de cocaína, além de R$ 779 em dinheiro, diversas anotações referentes ao tráfico de drogas e pertences de vítimas de roubo/furto.

Enquanto os policiais estavam na casa, alguns usuários compareceram no local e confirmaram que tinham o costume de comprar entorpecentes com os traficantes e que geralmente a entrega era realizada pela adolescente.

Diante das evidências, todo material ilícito encontrado na casa foi apreendido e os três suspeitos conduzidos a Derf Rondonópolis, onde foi lavrado o flagrante.