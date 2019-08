Polícia Militar atendeu centenas de pessoas em dia de Ação Cívico-Social na Praça Alencastro

A 1ª Ação Cívico-Social (Aciso) do Comando Regional da Polícia Militar, realizada neste sábado (10.08), levou centenas de moradores de dezenas de bairros de Cuiabá à Praça Alencastro, na área central.

Na frente do estande do Sine a fila de trabalhadores desempregados começou a se formar antes do início do atendimento. Viviane de Souza Ormond, 27, estava entre os que tentavam uma vaga no mercado de trabalho. Sem renda desde fevereiro deste ano, quando ocorreu sua demissão, Viviane disse que precisa voltar a trabalhar com urgência. Ela tem um filho de seis anos para sustentar.

Dona Anália dos Santos, que mora no bairro Santa Laura, a 13 quilômetros da Praça Alencastro, recorreu à Ação Cívico-Social em nome do pai dela, que tem 88 anos e mora na zona rural. Ela foi ao local em busca da segunda via de documentos dele.

Anália contou que havia feito um orçamento e levantou que gastaria pelo menos R$ 300 para obter a documentação que no evento organizado pela Polícia Militar conseguiu sem nenhum custo. “Eu estava sem dinheiro e assim que soube que seria gratuito organizei a papelada e aqui estou, não poderia perder essa chance”, relatou.

Quem foi à Praça Alencastro entre as 8h e 13h teve a oportunidades de cortar o cabelo, fazer as unhas, se barbear, negociar débitos com a concessionária de água e esgoto, aferir a pressão arterial, fazer o teste de glicose, receber orientação jurídica com a Defensoria Pública, fazer consulta ou apresentar demandas ao Ministério Público por meio da ‘Ouvidoria Itinerante’.

Também pode conhecer mais de perto os serviços dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública com as exposições de unidades da PMMT e Corpo de Bombeiros(Ambiental, Cavalaria, Bope. Gefron e outras), assistir apresentações culturais de projetos sociais ou simplesmente consultar o nome no Serviço de Proteção ao Crédito(SPC-CDL).

O comandante do 1º Comandante Regional de Cuiabá da Polícia Militar, coronel Wankley Rodrigues, destacou a importância da parceria estabelecida com os mais de 30 órgãos públicos, instituições e entidades desde o início do planejamento até a execução.

Rodrigues lembrou que o mais importante nesse evento foram a resposta dos parceiros ao chamado da PM para a realização desse evento e a presença, a proximidade estabelecida com a sociedade. “Essa é a maior demonstração de confiança na Polícia Militar”, completou.

Rodrigues disse que está nos planos do 1º Comandante Regional a realização de mais duas edições de Aciso em Cuiabá, ambas em bairros da periferia para facilitar o acesso da população a serviços nem sempre disponíveis nas comunidades.