Polícia Militar comemora 186 anos com live de aniversário nesta sexta-feira (03)

Ao longo deste mês de setembro a Perícia Oficial e Identificação Técnica irá realizar três mutirões de identificação em Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade e Água Boa. O objetivo é suprir uma demanda antiga desses municípios, agilizando o processo para solicitação do documento de identidade.

O primeiro mutirão, em Pontes e Lacerda, terá início já no dia 13 de setembro e segue até o próximo dia 18. À ocasião irão funcionar dois postos de identificação de maneira simultânea, sendo um na Gerência Regional da Politec no município e outro em local a definir. A previsão é atender 700 pessoas.

Em Vila Bela da Santíssima Trindade o mutirão está previsto para ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro, durante a I Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, realizada pelo Governo do Estado. Na oportunidade, os atendimentos realizados serão voltados exclusivamente às pessoas portadoras de deficiência. Nesse caso a previsão é de que sejam realizadas 100 solicitações. Os atendimentos serão realizados na Escola Municipal Ricardo Franco.

Já no dia 30, a pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os servidores da Politec irão realizar atendimento no presídio de Água Boa. Lá, 22 reeducandos terão a oportunidade de obter o RG. “O documento possibilitará que essas pessoas realizem o trabalho extramuros, onde a cada três dias de trabalho é reduzido um dia da pena”, explica o coordenador de identificação civil da Politec, Carlos Eduardo José da Silva.

Para emissão da carteira de identidade será necessário apresentar a certidão de nascimento ou casamento, ou cópia autenticada em cartório. No documento também é possível inserir informações de documentos opcionais (Veja lista no site da Politec, aba “carteira de identidade”).

A taxa para emissão da 2ª via do RG é de R$ 70,09 no caso da cédula, e de R$ 99,53 para a versão em cartão.

Semana da IdentificAÇÃO Juína

Em Juína, entre os dias 24 e 29 de agosto, centenas de pessoas procuraram os serviços da Politec durante a Semana de IdentificAÇÃO. Durante os seis dias de atendimento foram realizadas 431 solicitações para emissão da 1ª ou 2ª via do documento de identidade.

O mutirão foi realizado em parceria com a Prefeitura Municipal, atendendo uma demanda encaminhada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, à Politec. O objetivo era zerar a fila de espera e reduzir o prazo de entrega do documento de identidade no município, de 75 dias para 30 dias.

“Esse trabalho só foi possível graças ao incremento dos novos papiloscopistas, recentemente nomeados. Eles receberam capacitação durante o curso de formação e puderam participar desse evento”, pontua Carlos Eduardo.

*Com supervisão de Tita Mara Teixeira