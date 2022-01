Polícia Militar frustra roubo a banco e prende três homens em VG

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou nesta quinta-feira (13.01) o primeiro sorteio de 2022 do Programa Nota MT. Os prêmios principais de R$ 10 mil foram sorteados para moradores dos municípios de Cuiabá, Poconé, Tangará da Serra e Primavera do Leste. Ao todo, 1.002 consumidores foram contemplados.

Assim como nos demais sorteios mensais, foram distribuídos 5 prêmios de R$ 10 mil e 1.000 prêmios de R$ 500. Os sorteados dos prêmios de R$ 10 mil foram: Denildes Catarina da Silva Assunção, de Poconé, Gabriel Vitalino de Siqueira e Mauro Belizario da Sillva, de Cuiabá, Rosicleia Ramos do Nascimento, de Tangará da Serra, e Sonia Aparecida Gambeta Peres, de Primavera do Leste.

Os demais ganhadores vão receber prêmios de R$ 500, sendo que três deles foram premiados duas vezes somando, cada um, R$ 1.000 em premiação. A Sefaz ressalta que o resultado do Nota MT é pelo número de bilhete, portanto a mesma pessoa pode ganhar mais de uma vez, com bilhetes diferentes.

O secretário adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, conduziu o sorteio e destacou a importância do Programa Nota MT para a sociedade. “O Nota MT é muito para o contribuinte e para a sociedade como um todo porque, em primeiro lugar, o Programa ajuda o Estado com a sua arrecadação, que revertida para ações na educação, na saúde, na segurança pública e outras áreas. Além disso, o consumidor pode participar dos sorteios e ainda ajudar uma entidade social”.

Jefferson destaca, ainda, outros benefícios do Nota MT que disponibiliza diferentes usos como o Menor Preço que possibilita ao cidadão pesquisar os valores dos produtos e verificar o menor preço, antes de realizar suas compras. Outra funcionalidade é o desconto no IPVA de até R$ 100 que será concedido para aquelas pessoas cadastradas no Programa e que pedem o CPF na nota.

Dos prêmios distribuídos no sorteio desta quinta-feira (13.01), 394 foram para moradores de Cuiabá e 65 para residentes em Várzea Grande. No interior, Sinop se destaca com 84 ganhadores, seguido de Rondonópolis e Cáceres com 70 e 36 premiados, respectivamente.

Além dos contribuintes mato-grossenses, sete pessoas de outros estados foram premiadas sendo uma de Goiás, uma da Bahia, uma do Rio do Janeiro, uma de São Paulo, uma do Maranhão e duas de Santa Catarina. Embora seja um programa estadual, as pessoas que residem em outros estados também podem participar dos sorteios. Para isso, basta que façam o cadastro, realizem compras em estabelecimentos comerciais localizados em Mato Grosso e peçam o CPF no documento fiscal.

Esse primeiro sorteio do ano de 2022 foi referente ao mês de dezembro de 2021 e teve como base o resultado da Loteria Federal desta quarta-feira (12.01). Nele, concorreram 333.777 consumidores, com 2.370.449 bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos com CPF no período de 1º a 31 de dezembro de 2021.

No decorrer do ano a Sefaz vai realizar mais 11 sorteios mensais com prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil e quatro sorteios especiais, com premiações de R$ 50 mil. Confira aqui o calendário dos sorteios do Nota MT para 2022.