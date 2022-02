Polícia Militar intensifica fiscalização em todo o Estado durante o Carnaval

Um homem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar por violência doméstica nesta quinta-feira (24.02), em Sinop. O suspeito incendiou uma quitinete após discutir e agredir sua esposa, de 24 anos.

Por volta de 16h, a equipe da PM foi acionada via 190 para verificar uma situação de violência doméstica, no bairro Jardim das Primaveras. No endereço indicado, os policiais verificaram um conjunto de quitinetes com uma das casas em chamas, onde imediatamente foi realizado contato com o Corpo de Bombeiros da cidade para controle do fogo.

No local, a vítima afirmou que ela e seu marido passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e que em determinado momento começaram a discutir e ela foi agredida pelo suspeito. A vítima disse ainda que havia um pequeno fogão improvisado com álcool, que o homem teria jogado ao chão, causando uma explosão que espalhou o fogo rapidamente pela casa.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida e apresentou queimaduras nas pernas. Outras duas pessoas, uma mulher de 36 anos e uma adolescente de 13 anos, vizinhas da residência, se intoxicaram com a fumaça e também foram atendidas pelos bombeiros. As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Sinop, ficando sob cuidados médicos.

Em diligências, os policiais localizaram rapidamente o suspeito em uma região próxima da residência. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sinop para registro de ocorrência e demais providências cabíveis.