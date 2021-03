Polícia Militar lamenta morte de coronel que comandou unidades e fez história na Segurança

A Polícia Militar lamenta a morte do coronel aposentado Adib Massad, 91 anos, que morreu no início da noite de ontem(03.02), em um hospital privado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Nascido em Cáceres(MT0, Cel Adib fez história na Segurança Pública atuante por décadas em unidade militares e da Polícia Civil em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele iniciou carreira como oficial da Polícia Militar de Mato Grosso em 1953.

Três anos depois, ocupou o cargo de delegado na cidade natal, Cáceres. Também foi delegado em Poxoréu, Rondonópolis e Dom Aquino, função que também ocupou em Jardim, Paranaíba e Porto Murtinho, municípios que hoje pertencem Mato Grosso do Sul.

Em Mato Grosso, ainda ocupou o cargo de titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Coronel Adib Massad foi o criador e comandou por seis anos o antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira) de MT, atual DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

O comandante geral da PM coronel Jonildo José de Assis, lamentou a perda e relembrou que quando ingressou na carreira militar, no primeiro ano do curso de formação de oficiais, teve a honra de conhecer o coronel Adib. Adib fez uma visita à academia e por cerca de meia hora conversou com os alunos a oficiais.

Já o coronel Carlos Eduardo Pinheiro da Silva, subchefe de Estado Maior Geral da PM, esteve por duas vezes com o coronel Adib. Logo que ingressou na academia de formação de oficiais, como aluno a oficial, durante uma visita do coronel.

Depois, em 2018, já coronel da PM, quando exercia a função de comandante do 6º Comando Regional de Cáceres, Pinheiro recebeu uma visita do coronel Adib. Além de uma conversa informal sobre segurança e outros temas, Pinheiro ganhou das mãos do próprio Adib o livro: Coronel Adib – A História, do escritor Guimarães Rocha.

Cel Pinheiro, ao centro, junot com outros policiais do 6º Comando Regional de Cáceres, durante visita do cel Adib Massad(Foto: Arquivo pessoal)