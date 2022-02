Polícia Militar prende homem com 100 quilos de maconha

Policiais militares prenderam três pessoas (sendo duas mulheres e um homem) e apreenderam um adolescente, pelos crimes de formação de quadrilha e roubo seguido de morte, na madrugada deste sábado (19), em Tangará da Serra. Os suspeitos foram identificados como autores do crime que vitimou Dival Pereira Lima, de 57 anos, morto a tiros horas antes.

Por volta de 20h, Dival foi assassinado a tiros dentro de seu carro, no bairro Morada do Sol. Imediatamente, a PM iniciou os trabalhos de diligências e horas depois, já na madrugada de sábado (19), uma das equipes foi informada pelo setor de inteligência sobre a localização de um dos suspeitos, no centro da cidade.

No local, os policiais encontraram o suspeito, que afirmou que estava na companhia de uma mulher. Segundo o homem, a suspeita teria armado um encontro amoroso com a vítima e combinado com seu irmão, junto de outro comparsa, para assaltá-lo e roubar uma arma que ele carregava no carro. O suspeito abordado pela PM também informou ter visto o momento dos disparos de arma de fogo e informou o endereço onde o restante dos suspeitos estariam.

No endereço, a equipe encontrou os dois irmãos e em entrevista com o homem, ele negou o assassinato e disse que seu comparsa quem teria efetuado os disparos de arma de fogo, mas não soube informar sua localização. Questionados sobre a arma roubada da vítima, foi informado que o objeto teria sido escondido pela mãe da dupla em uma quitinete.

Os policiais se deslocaram para a residência e encontraram a referida arma de fogo de calibre .38. No local, a suspeita, que seria mãe dos outros dois conduzidos, negou participação no crime e que seu filho teria escondido o revólver. Diante do flagrante, todos os suspeitos foram levados pela equipe policial para à Delegacia de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências.