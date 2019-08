Polícia Militar prende homem que agrediu esposa com socos e pontapés

Proprietários de veículos com placas final 8 tem até o próximo dia 30 de agosto para realizar o pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) anual. O documento, que é válido em todo o território nacional, concede o direito de tráfego ao veículo. Em 2018, foram emitidos 897.705 licenciamentos em todo o Estado.

Os proprietários podem providenciar a emissão do CRLV em qualquer unidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT). Também é possível solicitar através do site oficial da autarquia (www.detran.mt.gov.br) ou ainda através do aplicativo “MT Cidadão”.

Para fazer a solicitação via site basta acessar a aba ‘SERVIÇOS’, inserir os dados do veículo, emitir a guia e pagar as taxas.

Atualmente, o processo de emissão do licenciamento anual representa mais de 50% da demanda diária de atendimentos do Detran-MT e 43% do total de serviços prestados pela Diretoria de Veículos da autarquia.

Entrega em casa

O proprietário do veículo também tem a opção de receber o documento em casa, via Correios. Para isso, é necessário que o endereço esteja atualizado junto ao Detran-MT, e marcar, durante a requisição, a opção “RECEBA O SEU DOCUMENTO EM CASA”.

Além de pagar as taxas da autarquia, para retirar o licenciamento, é necessário pagar o seguro DPVAT, o IPVA e multas, caso tenha.

De acordo com o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, o investimento em tecnologia deu mais celeridade ao processo.

“O fato do condutor poder, de forma mais cômoda, quitar seus débitos sem sair de casa é, sem dúvida, um grande avanço”, afirmou.

Segundo o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro, o prazo médio para receber o documento de porte obrigatório via Correios é de até três dias úteis.

“O licenciamento entregue em domicílio veio para trazer comodidade, principalmente para as pessoas em que o horário de atendimento do Detran coincide com o horário de trabalho”, disse.

Apenas os proprietários que estão com o endereço desatualizado no banco de dados do Detran-MT não conseguem realizar a solicitação pelo sistema online. Estes proprietários devem comparecer a uma unidade da autarquia com o comprovante de endereço, documentos pessoais e do veículo para atualizar o cadastro.