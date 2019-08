Polícia Militar realiza Ação Cívico-Social na Praça Alencastro com serviços gratuitos

As obras de duplicação de 4,9 km do perímetro urbano da Rodovia Arquiteto Helder Candia (MT-010), a “Estrada da Guia”, entram na sua fase final, segundo equipe da superintendência de Obras I, da Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias, que integra o quadro da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Com previsão de conclusão a partir de outubro, os serviços se concentram agora na finalização da pavimentação e iluminação, com várias frentes de trabalho espalhadas após as pontes do Ribeirão do Lipa até a entrada de um grande condomínio residencial.

As pontes em questão já foram concluídas e o tráfego está aberto à circulação de veículos. Neste ponto, a equipe ainda trabalhará na finalização da ciclovia.

A duplicação da “Estrada da Guia” contempla o trecho que se estende desde o entroncamento com a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) até o trevo de acesso ao Rodoanel.

A empresa responsável pela obra se concentra atualmente na aplicação da segunda camada asfáltica no trecho duplicado da rodovia após a ponte sobre o Ribeirão do Lipa até o condomínio Florais, do lado direito da pista, e ainda na realização da sub-base e drenagem do lado esquerdo da pista no mesmo trajeto, além da iluminação.

No trajeto entre o condomínio Florais e o entroncamento do Rodoanel, a duplicação já foi concluída, inclusive com a instalação da ciclovia, conforme a fiscalização da Sinfra. No entanto, ainda serão promovidos serviços de reparo no pavimento para melhorar o tráfego na região. Nesse ponto a iluminação está instalada e funcionando adequadamente.

Além da duplicação, o projeto da MT-010 inclui construção de pontes, rotatórias e uma ciclovia no canteiro central da via. O total de investimento na obra da região urbana da Estada da Guia é R$ 35,267 milhões.