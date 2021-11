Polícia Militar realiza formatura do 8º Curso de Operações Rotam nesta quinta-feira (18)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, nesta quinta-feira (18.11), a solenidade de formatura de 27 policiais militares de 11 Comandos Regionais que participaram do 8º Curso de Operações Rotam (COR 2021). A cerimônia será realizada no pátio do Quartel Geral da PM, na Capital, às 18h.

A solenidade de formatura será presidida pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, e contará com a presença do comandante do Comando Especializado de Policiamento (Cesp), coronel José Nildo Silva de Oliveira, e do comandante do Batalhão Rotam, tenente-coronel Willian Dorileo.