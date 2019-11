Policia Militar reforça policiamento com operação de final do ano em todo o estado

A Polícia Militar lançou na manhã desta sexta-feira (22.11) a Operação Final de Ano nos 15 Comandos Regionais da PM no Estado. Em Cuiabá, a solenidade foi realizada na Praça Alencastro no centro da cidade.

A operação que segue até 1º janeiro de 2020 intensificando as ações no policiamento preventivo e de repressão à criminalidade, assegurando à população uma maior sensação de segurança. Na capital, a ação conta com um efetivo de mais de 1.500 policiais, o que significa um reforço de 30% do policiamento nas ruas, principalmente nas áreas comerciais, bancárias e locais de grande concentração de pessoas.

Abrindo os trabalhos da operação, o comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis explica que a iniciativa potencializa as ações ostensivas de policia em todo o estado e faz parte do calendário anual da corporação. “Vamos coibir qualquer ação criminosa aqui no centro de Cuiabá e também orientar a população sobre medidas de segurança através de panfletagem”, conta o comandante.

Com a otimização do efetivo policial e a inclusão dos novos soldados recém formados, o policiamento na região central de Cuiabá será reforçado, uma vez que a área recebe um número maior de pessoas durante as festividades de fim de ano.

Em Várzea Grande, o 2º Comando Regional também vai intensificar o policiamento no centro do município, acompanhando os horários diferenciados do comércio nesta época.

Durante a cerimônia de lançamento da operação, o comandante-geral da PM anunciou a criação de duas novas unidades da instituição em Cuiabá: a primeira será a Companhia de Policiamento Ostensivo, com 78 policiais militares que vão atuar no radiopatrulhamento e abordagens na região do centro; a segunda nova unidade será a Companhia Independente de Motopatrulhamento, que terá estrutura e efetivo próprio, neste primeiro momento apenas na baixada cuiabana. A previsão é implantar as companhias da PM ainda no primeiro semestre de 2020.

Troca de Comando da Força Tática

Na solenidade de abertura da operação, a Polícia Militar também realizou a troca de comando da 20ª Companhia Independente de Policia Militar de Força Tática. Integrada ao 1º CR, a unidade agora é comandada pelo tenente-coronel Antônio Nivaldo de Lara Filho, que substituiu o tenente-coronel Osmário Cícero de Oliveira Junior.

O tenente-coronel Antônio Lara tem 25 anos de carreira na PM. Durante oito meses ele ficou à frente do comando do 6º Comando Regional com sede em Cáceres.

Além da presença do comandante geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, a solenidade de transmissão de troca de passagem de comando contou com a presença do comandante do 1º Comando Regional, coronel Esnaldo de Souza Moreira, o comandante da comandante do Cesp (Comando Especializado da Polícia Militar), coronel Carlos Eduardo Pinheiro, autoridades militares e civis.