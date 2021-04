Polícia Militar tem novos comandantes em Juína e Primavera do Leste

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou a troca de comandantes do 8º Comando Regional de Juína e do 11º CR de Primavera do Leste, na terça- feira (13), no auditório da sede Quartel Geral da PM, em Cuiabá. A coronel Francyane Siqueira Chaves Curvo deixa o comando do 11º CR para assumir a Corregedoria Geral da instituição. O tenente-coronel Fábio Luiz Bastos passa a assumir a unidade comandada anteriormente pela oficial e o tenente-coronel Siziéboro Elvis de Oliveira Barbosa fica à frente do 8º CR.

A solenidade de troca de comando dos CRs da PM foi ministrada pelo comandante geral em exercício Daniel Lipi Alvarenga que agradeceu a dedicação e empenho dos policiais que deixam a função para assumir novas funções na Polícia Militar.

Coronel Francyane Siqueira Chaves Curvo que assumirá a Corregedoria Geral da PM, agradeceu a nova oportunidade e ao se despedir da unidade que comandou por mais de dois anos, ela destacou o compromisso dos policiais do 11º CR que atuam firmemente contra a criminalidade na região.

“Encerrando esse ciclo de comando, após tantas experiências vividas nesses 1.030 dias a frente do comando regional, sinto muito orgulho em saber que fiz parte da história dessa importante Unidade Policial Militar e deixei meu legado”, destacou a coronel.

Com a mudança, o subchefe do Estado – Maior Geral Carlos Eduardo Pinheiro da Silva conduziu a troca de comando e nomeou para assumir o 11º CR de Primavera do Leste, o coronel Fábio Luiz Bastos, 43 anos. O militar deixa o 8º CR de Juína, unidade que comandou por mais de um ano. O 8º CR conta com 220 policiais e atende 10 municípios da região.

O oficial Fábio Luiz Bastos, de 43 anos, foi promovido a coronel no ano de 2020. Há 25 anos na instituição, comandou importantes unidades da instituição como comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (Capital – Centro); comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (Capital – Morada da Serra); comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (Capital – Coxipó); e coordenador Estadual de Polícia Comunitária da Sesp.

Para assumir o 8º CR de Juína, o Comando Geral da PM nomeou o tenente-coronel Siziéboro Elvis de Oliveira Barbosa, de 41 anos, o militar ocupava a função de Coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública(Ciopaer) na Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Há 24 anos na PMMT, tenente-coronel Elvis atuou em diversas unidade e órgãos de segurança pública dentre as funções, o policial atuou como gerente de Polícia Comunitária(Sesp); comandante do Agrupamento da Força Tática do CRVI/Cáceres; comandante da Cia Comunitária do 3° Batalhão; chefe de Operações do Ciosp(Sesp).

A cerimônia de troca de comandantes dos 8º e 11 º CR foi restrita e adotou todas as medidas de biossegurança de prevenção a contaminação da Covid-19; como uso de máscara facial, distanciamento social, aplicação de álcool em gel, aferição de temperatura corporal e um número reduzido de pessoas presentes no ato solene.