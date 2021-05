Policiais civis da Regional de Juína recebem novas pistolas Glock adquiridas pelo Estado

A Polícia Civil de Mato Grosso entregou na noite de sexta-feira (20.05), as 95 novas pistolas Glocks aos policiais civis lotados nas unidades da Delegacia Regional de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá).

A solenidade de entrega ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Juína, onde foram contemplados as equipes de delegados, investigadores e escrivães das Delegacias de Polícia de Juína, Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juara, Juína, Juruena, Porto dos Gaúchos e Tabaporã.

As 95 armas de fogo de calibre 9 milímetros fazem parte da primeira etapa do arsenal da Polícia Civil que está sendo substituído pelo Governo do Estado. As armas foram adquiridas pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp) com a empresa austríaca, fabricante do armamento.

A aquisição faz parte do programa Tolerância Zero, da Sesp, que definiu uma série de medidas de enfrentamento à criminalidade e reforço às ações da segurança pública, com o endurecimento do Estado no combate ao crime organizado, estabelecendo novos padrões de reaparelhamento das forças policiais.

No evento, o delegado regional de Juína, Carlos Francisco de Morais, falou da satisfação em receber o armamento moderno e seguro, que sobretudo traz estabilidade nas operações policiais, motivação e empenho.

Para ele, esse investimento nas delegacias da região serve como incentivo aos policiais trabalharem ainda mais e melhores. O ato de entrega valoriza não só o servidor, mas as pessoas que precisam da atividade da Polícia Civil, pois as vítimas que necessitam de acolhimento e também os investigados saberão que a instituição opera com armamento de alto padrão.

“Estamos muito lisonjeados pela região de Juína ser a segunda regional contemplada com pistolas Glock. Todos os servidores demonstram gratidão pelo reconhecimento da diretoria à nossa regional, por ser uma localidade distante e ser lembrada. Agradeço a toda diretoria por essa possibilidade de disponibilizar esse armamento moderno, como reconhecimento do trabalho desempenhado pelos policiais civis da regional de Juína”, agradeceu Carlos Francisco.

O delegado-geral Mário Dermeval falou sobre o estudo realizado pela diretoria para a distribuição das pistolas nessa etapa inicial de aquisição, resultando na sugestão das regionais de Confresa e de Juína como as primeiras beneficiadas.

“A diretoria da Polícia Civil quer prestigiar nossos servidores que estão em locais mais distantes e trabalhando em condições mais inóspitas, buscando assim de uma maneira singela enaltecê-los e valorizá-los pelo esforço e pelo sacrifício que eles e suas famílias têm destinados em prol da instituição”, destacou Dermeval.

Ele também lembrou que, posteriormente, a gestão vai contemplar as demais regionais da Polícia Civil conforme novas armas forem sendo entregues à instituição até que, por fim, chegue à região metropolitana. Os diretores e o delegado-geral serão os últimos a receberem as Glocks. Inclusive já foi providenciada a compra da totalidade das pistolas para atender todo o efetivo da Polícia Civil de Mato Grosso.

Durante a cerimônia, os convidados assistiram a mensagens em vídeo transmitidas pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, de enaltecemento pela atuação dos policiais civis de toda Regional de Juína em prol da segurança pública.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais da Prefeitura de Juína, Câmara de Vereadores de Juína, Ministério Público Estadual, Conselho Comunitário de Segurança, Poder Judiciário da Vara de Trabalho, Prefeitura de Colniza, Secretaria de Administração de Colniza, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, entre outros convidados.