Policiais civis localizam mais um foragido da justiça

Assessoria | PJC-MT

Um caminhoneiro acusado usar notas falsas foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na noite de terça-feira (24.09), no município de Campo Novo dos Parecis (396 km a Noroeste de Cuiabá), após tentar pagar com o dinheiro falso uma casa noturna na região.

I.L.l. de 38 anos, foi autuado em flagrante pelo crime tipificado no artigo 289 do CP (falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro), § 1º (nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa).

As diligências iniciaram após os policiais civis serem acionados para atender uma ocorrência no Distrito do Posto Norte. No local foi informado que o caminhoneiro estava na boate, onde pagou a conta de consumo no valor de R$ 100, com duas notas de R$ 50.

Conforme uma das testemunhas, logo que recebeu o pagamento um dos funcionários desconfiou e pediu para o cliente aguardar um momento. No entanto, o mesmo saiu demonstrando raiva e seguiu pela rodovia, sentido Campo Novo dos Parecis.

Com as informações, os investigadores iniciaram as buscas nas proximidades da casa noturna e conseguiram localizar o caminhão na entrada da cidade, que foi abordado.

Com o suspeito foi encontrada uma nota de R$ 50, com características de falsificação. Diante dos indícios foi feito o teste para verificação do dinheiro, sendo constatado se tratar de moeda falsa.

Diante do flagrante, I.L.I. foi conduzido à Delegacia de Campo Novo dos Parecis, interrogado e posteriormente autuado em flagrante delito.

Após o registro da ocorrência, o preso foi colocado à disposição da Justiça. O procedimento instaurado pela Polícia Civil será encaminhado para Polícia Federal, em razão da competência, que dará continuidade às investigações.