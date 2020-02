Policiais civis prendem dois homens suspeitos de tráfico de drogas e furto

Assessoria/PJC-MT

Equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande prenderam nesta quinta-feira (06.02) um dos suspeitos pelo roubo a uma residência ocorrido na madrugada de quarta-feira, no bairro Jardim Panorama.

Na ação criminosa, dois homens pararam um veículo Gol branco na frente da casa, pularam o muro e armados renderam os moradores, entre eles uma criança de quatro anos. Mediante ameaça com uso de armas de fogo, os suspeitos roubaram um aparelho de TV de 59 polegadas, celulares, relógios, dinheiro e um veículo modelo Corolla.

Após tomar conhecimento do roubo, a equipe da Derf-VG iniciou diligências e conseguiu identificar o autor do roubo que atuou como “piloto de fuga”, responsável pelo transporte dos comparsas até o local do crime e permaneceu do lado de fora dando cobertura à ação criminosa. A equipe também identificou um dos executores do crime, que tem outras passagens policiais.

As vítimas relataram que os suspeitos foram bastante violentos e a todo momento durante o roubo ameaçaram os moradores, colocando arma na cabeça dos familiares e que não estavam de brincadeira. Os ladrões ainda ameaçaram levar a criança de quatro anos, caso não encontrassem objetos de valor.

Receptação

A Derf também prendeu em flagrante na noite de quarta-feira (05) um suspeito de receptação qualificada. O homem é receptador reincidente, adquirindo produtos furtados por usuários de drogas. Depois, ele colocava os produtos à venda por meio do site OLX.

Com o suspeito, a equipe da Derf-VG apreendeu dois módulos de som e uma caixa de som automotivo, avaliados em R$ 3 mil e roubados no final de janeiro de uma residência no bairro São Mateus, em Várzea Grande.