Policiais civis prendem em flagrante autor de tentativa de latrocínio ocorrida em chácara em Jangada

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (DERF) prenderam em flagrante, neste sábado (03.04), o autor de uma tentativa de latrocínio e roubo ocorridos em uma chácara no município de Jangada.

Conforme relato de uma das vítimas, o suspeito, de 19 anos, foi contratado para prestação de serviço na propriedade rural. Na madrugada de sexta-feira (02.04), por volta das 3h30, aproveitando que as vítimas estavam dormindo, ele se armou com um cabo de enxada, entrou no quarto e desferiu golpes na cabeça dos dois homens.

As vítimas, um homem de 58 anos e o outro de 29, sofreram golpes na cabeça e pelo restante do corpo. Um deles sofreu um corte profundo na cabeça e precisou ser suturado.

As vítimas acordaram com os golpes iniciais e entraram em luta corporal com o suspeito, que estava de posse de duas facas. Após as agressões, que deixaram marcas de sangue em vários cômodos da casa, o suspeito roubou um veículo modelo VW Saveiro, ano 20121, e fugiu da chácara.

Após registrados os fatos na Polícia Civil, a equipe da DERF iniciou as diligências para localizar o criminoso. Com base nas informações passadas pelas vítimas, os investigadores foram diversos lugares para localizar o suspeito, inclusive na empresa onde ele trabalha e em casa de parentes.

Os investigadores retornaram mais uma vez na distribuidora de água e gás, no bairro Dom Aquino, e se depararam com o criminoso chegando ao local.

Como estava em período de flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à DERF. Em depoimento ao delegado Guilherme de Carvalho Bertoli, o suspeito alegou que foi para a chácara já com a intenção de roubar o carro da vítima. Ele declarou que ao entrar no quarto, armado com o cabo de enxada e as facas, para pegar a chave do veículo, a vítima acordou e ele então desferiu um golpe com o pedaço de madeira e depois entraram em luta corporal.

Ainda em depoimento, o criminoso declarou que ao conseguir pegar a chave do veículo, seguiu para Cuiabá e no trajeto retirou as placas do carro e também jogou fora a camisa que usava e estava manchada de sangue. Em Cuiabá, ele entrou em contato com um conhecido, que trabalha como entregador de água e gás e ofereceu o veículo, que foi vendido por R$ 4 mil.

Os investigadores continuam as diligências a fim de localizar a pessoa a quem o criminoso vendeu o veículo.

Após os procedimentos do flagrante, o autor do crime foi autuado pelos crimes de latrocínio tentado e roubo. Ele foi encaminhado para audiência de custódia do Poder Judiciário.

O delegado Guilherme Bertoli encaminhou representação à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.