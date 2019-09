Policiais civis prendem um dos autores de roubo em Vila Bela 

Assessoria/PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Água Boa (730 km a Leste da Capital), por meio da Delegacia do município e do Núcleo de Inteligência, iniciou um projeto com objetivo de dar maior celeridade na conclusão de investigações e procedimentos criminais instaurados na unidade.

Coordenado pelo delegado Gutemberg de Lucena Almeida, o projeto “Agenda Contra o Crime” conta com apoio de toda equipe da delegacia, que realiza o levantamento e faz a triagem dos procedimentos em cartório, de acordo com a natureza, gravidade e data do fato. Já o Núcleo de Inteligência é resposável pela análise criminal e estatística.

Segundo o delegado, a execução do projeto define um dia da semana para atuação em crimes de natureza específica, com envolvimento de toda equipe, composta pelo delegado, investigadores e escrivães. “Por exemplo: ‘Terça contra o homicídio’, ‘Quinta contra o tráfico’, ‘Segunda contra o crimes sexuais’, ‘Quarta contra violência doméstica’”, explica Gutemberg.

A meta é concluir o máximo de procedimentos com mais qualidade e traçar estratégias específicas de repressão a esses crimes, especialmente os mais graves como homicídios, roubo, tráfico de drogas e crimes sexuais.

Com a implantação do projeto, somente no mês se setembro foi possível a conclusão de 130 inquéritos policiais, além de outros procedimentos na Delegacia de Água Boa. Gutemberg ressalta que a execução do projeto continuará nos próximos meses.

“Há previsão de outros quatro projetos, ainda em planejamento, a serem desenvolvidos em áreas específicas como trânsito, crimes ambientais, combate ao crime organizado e corrupção e ações sociais com crianças e adolescentes, visando dar maior celeridade e eficiência nas investigações em andamento na delegacia”, informou o delegado.