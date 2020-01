Policiais civis recebem orientações sobre Nova Lei de Abuso de Autoridade

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção (DHPP) de Sorriso (442 km a Oeste de Cuiabá), realizou diligências no distrito de Entre Rios, município de Nova Ubiratã (502 km ao Norte) para tentar localizar o menino, Claudemir Quintino Ramos, de 10 anos, desaparecido há aproximadamente 40 dias.

A ação, que visava dar cumprimento a três mandados de busca e apreensão domiciliar entre outras verificações, contou com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da equipe especializada de Operações de Buscas com Cães do Corpo de Bombeiros Militar.

O desaparecimento do menor foi registrado no dia 19 de dezembro, pela mãe da criança, na Delegacia de Nova Ubiratã. Segundo a comunicante, o filho havia saído de casa há cerca de quatro dias e não retornou. Desde então, a Polícia Civil realiza diligências para encontrar o garoto, sendo o caso encaminhado para a DHPP de Sorriso.

Segundo o delegado de Sorriso, André Eduardo Ribeiro, as buscas realizadas em casas de pessoas que tinham relacionamento próximo com o menino, tinham o objeto de apreender aparelhos celulares que possam auxiliar nas investigações do desaparecimento.

Durante os trabalhos, a equipe do Corpo de Bombeiros com auxílio dos cães farejadores também realizaram buscas em locais em que pudessem ser encontradas pistas do paradeiro do menino. “As investigações estão em andamento e todo o material colhido durante a ação será averiguado com objetivo de levantar alguma informação que possa auxiliar na localização da vítima”, disse o delegado.