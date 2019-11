Policiais da Derf Várzea Grande são agraciados com moção de aplausos

Assessoria | PJC-MT

Um foragido da Justiça acusado de homicídio foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na tarde de terça-feira (26.11), na Capital. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, em cumprimento a mandado de prisão.

Wicinei do Bom Despacho, 38, estava com a ordem de prisão por crime de homicídio, decretada pela juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, desde o mês de maio do ano de 2015.

De posse do mandado judicial os policiais civis da Derf de Cuiabá, lograram êxito em localizar o procurado em uma residência no bairro Carumbé. Ao ser abordado, Wicinei do Bom Despacho foi informado sobre a ordem de prisão.

O preso foi conduzido para providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.