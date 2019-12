Policiais de Guarantã do Norte recebem homenagem por atuação em operação

Assessoria/PJC-MT

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) prenderam em flagrante o comerciante A.G., 34 anos, por receptação qualificada.

O suspeito possui um estabelecimento comercial especializado no reparo e comércio de módulos eletrônicos de caminhões. Os módulos são dispositivos eletrônicos de alto custo, alguns chegam a valer, em média, R$ 5 mil, e são objetos de furtos constante.

A Derf de Rondonópolis recebeu denúncias de comercialização de módulos furtados de caminhões e comercializados no município. Em diligências, a equipe da delegacia localizou e identificou o suspeito, que é proprietário de uma assistência técnica localizada no bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis. A empresa é especializada em módulos de linha pesada e vendas do produto. No local, os policiais encontraram diversas peças sem origem comprovada, sendo algumas da marca Volvo.

Em contato com a concessionária da marca, foi informado à polícia, conforme número de série nos equipamentos, que um deles foi furtado no dia 06 de novembro na região de Várzea Grande, de um caminhão pertencente a uma transportadora,

O material encontrado na oficina foi apreendido e passará por checagem da delegacia para comprovação da origem e possível identificação de mais vítimas.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo delegado João Paulo Praissner e encaminhado à penitenciária de Rondonópolis, onde ficará à disposição da Justiça para audiência de custódia.