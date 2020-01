Policiais de MT e Acre prendem mais um suspeito do roubo a casa de deputada estadual

Assessoria/PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, com apoio de policiais civis do estado do Acre, cumpriu no final da tarde desta quarta-feira (08.01) mais um dos mandados de prisões da Operação Judas Iscariotes, deflagrada na segunda-feira para cumprimentos de mandados relativos à investigação do roubo ocorrido na casa de uma parlamentar estadual. O suspeito de envolvimento no crime foi preso na cidade de Epitaciolândia, na região sul do Acre, no momento em retornava da Bolívia. Ele é morador de Cuiabá e será trazido posteriormente para Mato Grosso.

Foram cumpridos até o momento três prisões, dos cinco mandados da Operação Judas Iscariotes contra suspeitos de envolvimento no roubo ocorrido na cada da deputada estadual Janaina Riva, em Cuiabá, no dia 24 de dezembro passado.

As investigações presididas pelo delegado Guilherme Fachinelli, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da capital, identificaram mais cinco pessoas envolvidas no crime, além de outras quatro presas em flagrante no dia que ocorreu o crime. O delegado representou pelos cinco pedidos de prisões e quatro mandados de buscas da operação.

O crime ocorreu na madrugada de 24 de dezembro quando dois homens invadiram a residência da parlamentar no bairro Santa Rosa, na capital. Conforme relato das vítimas, os homens conseguiram abrir o portão eletrônico e seguiram para o quarto do casal, agindo com agressividade e truculência e apontando as armas. Foram levados da casa joias, celular e dinheiro.