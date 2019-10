Policiais localizam veículo roubado em bairro da Capital

Assessoria | PJC-MT

Um jovem flagrado em poder de uma arma de fogo e entorpecentes foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na noite de sábado (05.10), no município de Confresa (1.160 km a Nordeste de Cuiabá). A ação foi deflagrada para averiguar denúncia anônima.

E.R.N. de 18 anos, conhecido como “Dudu”, foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e responderá também por uso de droga.

As diligências investigativas iniciaram para apurar algumas denúncias, sobre uma residência no bairro Setor Sudoeste, com grande fluxo de pessoas envolvidas no comércio de entorpecentes na região.

Com base nas informações, os policiais civis passaram a monitorar o endereço, e após certo tempo de campana foi confirmada a suspeita, bem como possível fazer a abordagem do suspeito, o qual estava na companhia de dois adolescentes.

No local, foi encontrado uma arma de fogo (revólver calibre 38) com três munições intactas, além de uma porção de maconha, localizada no bolso do suspeito.

Diante dos fatos, ele foi conduzido junto aos materiais apreendidos até a Delegacia de Confresa, interrogado e autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e responderá também por uso de droga.

Após a confecção dos autos, E.R.N foi encaminhado para Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, ficando à disposição da Justiça.