Policiais Militares participam do 7º Ciclo de Assistência Social, Saúde e Bem-Estar

Durante uma semana, a coordenação de Assistência Social da Polícia Militar de Mato Grosso, realizou o 7º Ciclo de Assistência Social, Saúde e Bem-Estar da PMMT (Cassbem), no Quartel do Comando Geral, com a participação de 22 policiais militares. No encerramento realizado nesta sexta-feira (16.07), no auditório do QCG, os participantes receberam os certificados. Na ocasião, todas as medidas de biossegurança foram adotadas.

Nesta edição (12 a 16.07), as atenções foram voltadas aos policiais dos dois comandos regionais de Cuiabá e Várzea Grande (CR 1 e 2), do Comando Especializado e do QCG. A qualificação tem por objetivo contribuir com a saúde e a qualidade de vida dos profissionais da corporação, levando conhecimento sobre saúde física, mental, psicológica, espiritual e bem-estar social.

O comandante-geral adjunto, coronel Daniel Lipi Alvarenga parabenizou todos os participantes que se propuseram buscar conhecimento profissional e pessoal. “É libertador mesmo em período de pandemia ter a coragem de buscar conhecimento. Precisamos enfrentar os desafios da vida, mas para isso, precisamos ouvir quem somos e conhecer nossas crenças e valores. O desafio do Cassbem é colocar a virtude em prática de como realmente enxergamos o mundo e contribuímos com a sociedade”.

O coordenador de Assistência Social da PMMT, tenente-coronel Diego Fabiano Souza Tocantins, destaca que o Cassbem é resultado da preocupação e trabalho de integração dos setores de saúde e assistência social com o Comando Geral, Comandos Regionais e batalhões na busca de maior proximidade e mais qualidade de vida aos policiais militares e de seus dependentes.

“Tivemos especialistas de diversas áreas que destacaram sobre a Lei Maria da Penha, a importância da alimentação saudável para a prevenção de doenças. Educadores físicos que falaram sobre a prática de exercícios físicos para a uma vida saudável, entre outras orientações. É um trabalho que, com certeza, vem obtendo reflexos positivos”, destacou o coordenador.

A cabo da Rotam, Nabila Janaina Maffini Boell reconheceu o quanto a qualificação foi importante para sua vida profissional e pessoal. “Pude perceber o quanto estava estressada e precisava desse tempo para me reconectar. Muitas palestras me fizeram refletir sobre erros com a minha família e amigos de trabalho. Reconheço que saio bem melhor do que entrei”.

O Cassbem é um programa permanente da PM e os ciclos são estendidos a todos os policiais militares. A expectativa é de as que iniciativas previnam a incidência de doenças físicas, mentais e psicológicas entre o policial militar e levá-lo a ter melhor qualidade de vida. É também, uma oportunidade para mostrar os serviços sociais assistenciais disponibilizados pela Polícia Militar de Mato Grosso, através da Diretoria de Saúde e da Coordenadoria de Assistência Social.

Comandante-geral adjunto, coronel Alvarenga e a cabo da Rotam Nabila Janaina Foto: SD Elias