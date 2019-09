Policiais militares salvam família que caiu de carro em rio

Policiais militares de Araputanga (a 345 km de Cuiaba) resgataram uma família que havia acabado de sofrer um acidente e se afogava no Rio do Bugres, região rural da cidade, na noite deste sábado. As cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos sofreram escoriações, algumas fraturas, mas todos passam bem.

De acordo com a narrativa do boletim de ocorrência, os militares estavam em deslocamento entre as cidades de Reserva do Cabaçal e Araputanga, quando viram uma pessoa acenando com a mão dentro do rio. Rapidamente, se dirigiram até o rio e, a nado, conseguiram salvar dois homens, de 65 e 34 anos, duas mulheres, de 58 e 29 anos, além da criança, um menino.

Segundo relato do homem de 65 anos que dirigia o veículo Uno Mille, ele não viu o começo da ponte devido um foco de luz de um carro que vinha em sua direção. Por isso, acabou caindo dentro do rio. O senhor sofreu escoriações e fraturas no pulso e braços. A senhora de 58 anos, sofreu cortes pelo corpo. A mulher de 29 reclamava de dores pelo corpo. O homem de 34 anos sofreu pequenas escoriações. O menino de quatro anos sentia dores na coluna. Todos foram encaminhados à unidade de saúde da cidade.