Policiais penais apreendem drogas e celulares com presos durante Operação Pátria Amada

De 07 a 12 de setembro ocorre o “I Festival Floresta Dança”, em Alta Floresta (830 km de Cuiabá). O projeto foi contemplado no edital Circuito de Mostras e Festivais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento será no formato virtual e oportunizará a vivência da dança por meio de oficinas, apresentações de espetáculos e performances, rodas de conversa e mostra de dança competitiva e não-competitiva, com premiação aos melhores bailarinos e melhor coreografia.

Entre os dias 07 e 12 de setembro serão realizadas oficinas de dança clássica, dança contemporânea, jazz, stiletto, preparação física para bailarinos, e hibridismo entre dança e audiovisual. Será concedido certificado para os participantes que atingirem no mínimo 75% de frequência nas oficinas. O certificado será disponibilizado via e-mail em até 15 dias após a conclusão da atividade. As inscrições ficam abertas até 07 de setembro ou enquanto houver vagas.

Os espetáculos de dança serão apresentados de 07 a 11 de setembro, sempre às 19h30, com companhias de dança de Alta Floresta, Cuiabá e Cubatão (SP). No dia 12 de setembro, às 18h, será realizada uma roda de conversa, espaço voltado para debate, aprendizado e troca de experiências, dirigido a bailarinos e demais trabalhadores da cultura que tenham interesse em conhecer mais sobre as vivências e os processos produtivos. Para participar é preciso retirar o ingresso no site do festival.

Nos dias 11 e 12, serão as noites da Mostra de Dança, que está dividida em Competitiva e Palco Aberto. A relação das coreografias selecionadas para a mostra já está disponível no site do evento. Os melhores trabalhos inscritos e selecionados na categoria competitiva receberão troféus e prêmios em dinheiro. Já o palco aberto é o espaço de fomento à participação de quem não tem interesse em competir, mas deseja vivenciar a experiência de ter seu trabalho apresentado em um festival.

Serviço

I Festival Floresta Dança

Quando: de 07 a 12 de setembro de 2021

Local: o evento será transmitido pelo YouTube, Facebook e Instagram

Inscrições e programação completa disponível em florestadanca.com.br

Informações: florestadanca@gmail.com