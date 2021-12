Policiais penais entram em greve em MT

A terça-feira (14.12) foi de muita diversão para mais de 12 mil crianças na Arena Pantanal. O número superou as expectativas, que, inicialmente, era de 10 mil crianças. Elas tiveram uma tarde cheia de alegria com brincadeiras, entregas de kits de doces, lanches do McDonald’s, picolés e presentes.

A espera mais aguardada foi a chegada do Papai Noel de Helicóptero, juntamente com a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e da filha mais nova do casal, Maria Luiza. O evento faz parte do Programa SER Família Natal Solidário e Natal de Vida, Fé e Superação.

A pequena Anny, de 8 anos, do bairro Planalto, disse que estava amando este dia especial e que estava ali também para conhecer a primeira-dama Virginia Mendes. “Estou adorando essa festa e muito feliz por esse dia. Vim para conhecer ela e fiquei encantada”, disse Anny.

“É uma grande alegria ver o brilho no olhar dessas crianças! Estou muito feliz por proporcionar esse dia especial a elas. Sei que muitas não teriam a oportunidade de ganhar um presente neste Natal e também de ter uma comemoração natalina assim. Então unimos forças para fazer esse dia acontecer e ver a felicidade dos pequenos. É um evento grandioso, que superou as nossas expectativas”, observou a primeira-dama Virginia Mendes.

Segundo a primeira-dama, foram quase 700 pessoas trabalhando em prol do evento. “Agradeço a todos os envolvidos nessa ação. Contamos com o apoio de aproximadamente 300 lideranças comunitárias, que fizeram o cadastramento das crianças, através do meu grande amigo, o secretário adjunto de Assuntos Comunitários, Edio Martins. Em nome dele quero agradecer a todos os líderes comunitários que nos ajudaram. Minha gratidão e todo carinho da Tia Hanna e sua equipe com as crianças”.

Virginia Mendes também agradeceu a colaboração dos secretários e adjuntos, das Secretarias Estaduais envolvidas, à equipe da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF), à equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), às equipes de Segurança Pública e autoridades que prestigiaram o evento “O meu muito obrigada, de coração!”.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que participou do evento disse que a ação representa a superação da pandemia. “Foi um ano difícil, um ano que passamos muita dificuldade, cheios de incerteza com a segunda onda no mundo e no Brasil. Agora estamos aqui, vivos e podendo comemorar com a vacina. Por isso demos o nome a essa ação de ‘Natal de Vida, Fé e Superação’. Temos certeza que representa tudo isso, por isso fizemos essa festa maravilhosa aqui na Arena Pantanal”, ponderou o governador de MT.

A animação da criançada na chegada ficou por conta da Tia Hanna e sua equipe. Ao entrarem na Arena Pantanal, os pequenos puderam ver a decoração do “Natal de Vida, Fé e Superação” que está montada nos corredores de acesso interno do estádio de futebol. As crianças fizeram o percurso para conhecer cenários natalinos como: Férias do Papai Noel no Pantanal, Floresta dos Ursos, Vila de Nazaré, Vila dos Doces, Mundo Encantado das Fadas, Casa do Papai Noel e Fábrica de Presentes.

O evento foi idealizado e coordenado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e contou com a organização da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf). A ação teve o apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec), Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Policia Militar, Casa Militar, Casa Civil, Corpo de Bombeiros e Rotam.