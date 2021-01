Policiais prendem dupla que planejava roubo, recupera dois carros e apreende pistola no Bairro Dom Aquino

Equipes do 24º BPM prenderam nesta quarta-feira (13.01), dois homens por receptação, roubo, porte ilegal de arma de fogo, no bairro Dom Aquino, na capital.

A informação via disque-denúncia apontava que os suspeitos estariam com veículos roubados e portando arma de fogo. No endereço denunciado, os policiais encontraram um veículo VW Voyage prata, estacionado na frente da casa, com dois homens dentro.

Ao perceber que seria abordado, um deles desceu do carro carregando uma mochila, entrando no terreno. O segundo homem foi rendido quando desembarcava do veículo.

Dentro da mochila, os militares encontraram uma pistola, com carregador e 11 munições. No fundo da residência estavam dois carros estacionados, um Renault Kwid e um HB20, ambos brancos. Via consulta dos chassis, foi descoberto queixa de roubo. Ao lado dos veículos estavam quatro placas, um rolo de arame, ferramentas, um bloqueador de sinal com oito antenas, um carregador de fonte do bloqueador, dois controles remotos e R$ 2.055,00 em dinheiro.

Um dos homens contou que junto do comparsa também detido já tinham roubado um carro. Antes dos policiais chegarem, eles programavam outro roubo usando a pistola apreendida. Disse que a casa era usada somente para esconder os carros.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.