Policial com 37 anos de serviço, ignora reserva e escolhe patrulhar ruas no interior

O Governo de Mato Grosso venceu mais uma etapa para a concessão do empréstimo junto ao Banco Mundial, no valor de US$ 250 milhões. Foi aprovado na manhã desta quarta-feira (04.09), na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o parecer pela concessão do valor ao Estado.

Todo o trabalho é acompanhado pelo governador Mauro Mendes, o senador Jayme Campos e pelo secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

Agora, de acordo com os trâmites, o pedido para que seja autorizado o empréstimo é encaminhado para o Plenário. A votação já está garantida ainda nesta quarta-feira, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Na terça-feira (03.08), o governador se reuniu com Alcolumbre, acompanhado do senador Jayme Campos, para apresentar os motivos pelos quais havia a necessidade de dar celeridade em todo o processo. Para que fosse possível, o presidente cancelou uma sessão e, a pedido de Jayme Campos, colocou o caso para tramitar em regime de urgência.

Segundo o governador Mauro Mendes, a necessidade da urgência é justificada porque na próxima semana o Estado deve honrar com o pagamento de uma das parcelas do empréstimo, junto ao Bank of América, no valor de R$ 154 milhões. Caso o empréstimo não fosse autorizado, o desembolso desse valor poderia prejudicar no pagamento de fornecedores, prefeituras e servidores.

“Vamos utilizar todo o empréstimo que será firmado com o Banco Mundial para quitar o outro empréstimo com o Bank of América. O Estado vai ganhar, pois as parcelas serão condizentes com o nosso fluxo de caixa. Além disso, os juros contratados serão menores do que o empréstimo atual e o pagamento será em prazo maior”, explicou.

Assim que for concluída a votação e Mato Grosso conseguir a autorização, será a vez da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional assinar o contrato. No caso desse empréstimo, o avalista do Estado é o Governo Federal.