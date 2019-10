Politec abre inscrições de processo seletivo para contratação de médicos legistas

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária de cinco peritos oficiais médicos legistas para o interior do Estado. O período de inscrições será entre os dias 16 a 24 de outubro, no horário das 9h às 11h e das 15h às 17h.

As vagas são para as áreas de Medicina Legal de Cáceres, Água Boa, Confresa, Sinop e Tangará da Serra e as inscrições devem ser feitas nas respectivas unidades. O edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do dia 02 de outubro e a ficha de inscrição está disponível na aba Informações – Processos Seletivos, no site da Politec.

O processo será composto por avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. Os requisitos para a inscrição no certame são a apresentação do certificado de conclusão, acompanhado de histórico escolar ou diploma de nível superior de Medicina, devidamente registrado no CRM e registro no Conselho Regional de Medicina.

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar as vias originais dos documentos exigidos no edital para conferência e autenticação das fotocópias pelo servidor da Sesp/Politec.

A carga horária semanal será de 44 horas semanais, podendo ser distribuídas em regime de expediente ou plantão, conforme conveniência da Administração Pública. A remuneração será correspondente ao cargo exercido, em conformidade com a Lei nº 8321 de 12 de maio de 2005, correspondente a classe e nível inicial da Carreira de Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica, no valor de R$ 13.708,25.

O prazo do contrato será correspondente a 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 24 meses, e rescindido a qualquer tempo, desde que haja previsão legal.