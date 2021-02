Politec anuncia aquisição de equipamentos com alta tecnologia para análises de entorpecentes

Gerente Regional de Pontes e Lacerda apresentou o equipamento infravermelho para o deputado Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O diretor da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Rubens Sadao Okada, respondeu, por ofício, à Indicação n.º 4.494/2020 que solicita a aquisição de aparelhos infravermelhos – conhecido por Agilent Techonlogies – modelo 4.500ª FTIR – para serem distribuídos às coordenadorias regionais da instituição no âmbito de Mato Grosso. Essa demanda foi apresentada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Este equipamento tem a finalidade de dar celeridade aos resultados dos laudos periciais de análises com entorpecentes. Hoje, somente as cidades de Cuiabá e Pontes e Lacerda possuem o aparelho e, com isso, atendem todas as outras unidades da Politec. De acordo com Okada, foi encaminhado proposta de projeto que prevê a estruturação instrumental para sete unidades regionais da Politec, com equipamentos e insumos para a realização de exames definitivos de drogas.

No documento, Rubens frisa que a Politec e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) estão em busca da disponibilização de verbas para a concretização de projetos e aquisições essenciais para atender os trabalhos da Politec e melhorar a prestação dos serviços para a sociedade mato-grossense.

O recurso a ser aplicado para aquisição dos materiais e equipamentos, conforme Okada, será oriundo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), através da celebração de convênio, cujo valor global estimado é de cerca de R$ 2,7 milhões. A proposta está em fase final de análise e ajustes e está cadastrada na Plataforma Mais Brasil.

Comissão de Segurança – No final de setembro de 2020, o presidente da Comissão de Segurança Pública da ALMT, deputado Delegado Claudinei (PSL) esteve no polo regional de Pontes e Lacerda (MT) e tomou conhecimento sobre o equipamento de infravermelho que analisa de forma rápida a cocaína e a maconha e, consequentemente, garante um laudo definitivo, além de facilitar o trabalho dos servidores. O perito criminal, Júnior Stefanelli, gerente regional da Politec deste município, explicou todo o processo e as vantagens de ter este tipo de aparelho com alta tecnologia na unidade.

Stefanelli explicou que sem o infravermelho, havia uma grande demora na obtenção de uma análise definitiva que levava até seis meses e, agora, o laudo final fica pronto em poucos minutos. “Esse aparelho será um ganho para cada coordenação da Politec. Aqui já fazemos a segunda análise e a leitura, o que gera os dois resultados”, ressalta ele.

“Essa resposta diretoria da Politec é um importante avanço para a segurança pública. Nós, da Comissão de Segurança Pública, visitamos 13 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) e esperamos solucionar todas as necessidades e problemas que identificamos nas instituições. Este aparelho vai contribuir e muito para os trabalhos dos profissionais da Politec”, acredita Delegado Claudinei.

As regionais da Politec que serão beneficiadas com os equipamentos e insumos serão Tangará da Serra, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Barra do Garças, Primavera do Leste e Confresa.