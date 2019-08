Politec identifica paciente internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) auxiliou na identificação do paciente Lucas Gutierri Miranda, de 38 anos, que está internado na UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá. Os papiloscopistas colheram as digitais do paciente e, após a divulgação do resultado, o pai da vítima foi localizado e compareceu à unidade.

O procedimento foi requisitado pela assistente social da unidade hospitalar, visto que o paciente estava internado desde o dia 20 de julho e não portava nenhum documento de identificação. Ele foi levado ao hospital pelo Samu, após sofrer politraumatismo em um acidente automobilístico.

Conforme a assistente social Alice Luiza Silva, a solicitação se justifica pela necessidade de notificar a família do paciente sobre o ocorrido.

“Todo o mês temos pedido o apoio da Politec, que nos atende prontamente na realização da identificação e confirmação dos nomes dos pacientes. Com o nome informado conseguimos entrar em contato com familiares, e, desta forma, comunicar a família para assistir os pacientes”, comentou a assistente social.

A identificação foi confirmada pela Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica após consulta no banco de dados criminal. Ao fim da pesquisa foi fornecida a Certidão de Registro Geral, que informa o número do RG, nome do indivíduo, seus pais, data de nascimento e cidade natal. Assim como a data de expedição, e registro da certidão de nascimento.

Atendimento hospitalar

Os pacientes que se encontram hospitalizados ou acamados em seus domicílios, sem condições de se deslocarem até um posto de identificação da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), podem solicitar atendimento especial da instituição.

A emissão de 1ª e 2ª vias do documento de identidade podem ser requisitadas via ofício encaminhado pelo setor de Serviço Social da unidade hospitalar, ou por familiares, pessoalmente, na Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica da Politec, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 3245 – Carumbé em Cuiabá, e também nas Gerências de Identificação dos municípios do interior. Devem ser entregues uma foto 3×4, e de certidão de nascimento ou casamento originais. O documento é entregue na unidade hospitalar em até 10 dias úteis.

A isenção do pagamento da taxa de Segurança Pública será aceita somente com a apresentação declaração de hipossuficiência emitida pela Defensoria Pública. A taxa é isenta para a emissão da 1ª via e para pessoas com idade acima de 65 anos. O atendimento também pode ser domiciliar em casos de pessoas enfermas e com dificuldade de locomoção, quando solicitado junto a Diretoria através de agendamento.

Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (65) 3613-1220/1225.