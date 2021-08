Politec identifica vítimas de explosão em garimpo

A Gerência Regional da Politec de Guarantã do Norte concluiu a identificação de duas vítimas de uma explosão em um garimpo na zona rural de Guarantã do Norte (709 km ao norte de Cuiabá), ocorrida na madrugada desta sexta-feira (20/08).

As vítimas fatais foram identificadas como Mario Lucier Caldeira, 49 anos, e Daniella Trajano Dalffe, 28 anos. Conforme informações da Polícia Judiciária Civil, em conversa com as vítimas foi relatado que elas estavam trabalhando no local quando houve uma explosão. Com as informações passadas, os policiais foram até o local, e a Politec foi acionada para a remoção dos corpos, realização de necrópsia, e para a realização de perícia de criminalística no local do fato.

Uma equipe da Gerência de Operações Especiais (GOE) está a caminho de Guarantã do Norte para análise de risco e manuseio dos explosivos. Um inquérito policial será instaurado na Delegacia de Guarantã do Norte para apurar a origem dos explosivos e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.