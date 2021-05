Politec inaugura oficialmente sua nova unidade em Pontes e Lacerda

A união de esforços entre órgãos públicos e representantes da sociedade civil organizada levou à construção do complexo da Gerência Regional da Politec de Pontes e Lacerda (a 448 quilômetros de Cuiabá). As chaves do novo espaço foram entregues aos servidores em setembro de 2020 e a inauguração oficial será realizada nesta quinta-feira (27.05), às 15h. O espaço conta com área construída de 720m², resultante de um projeto modelo que visa padronizar as futuras construções da Politec no Estado.

A obra é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Prefeitura de Pontes e Lacerda, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg), Ministério Público Estadual, Poder Judiciário e da mineradora Apoena.

A solenidade de inauguração contará com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos, do diretor-geral da Politec, Rubens Sadao Okada, do secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel PM Paulo César Rocha, e demais autoridades locais e regionais.

A nova unidade da Politec em Pontes e Lacerda contempla as três frentes de atuação em um único lugar (Identificação Técnica, Medicina Legal e Criminalística), facilitando, assim, o acesso da população e das demais entidades da segurança pública aos serviços da instituição.

O diretor-geral adjunto da Politec, Emivan Batista de Oliveira afirmou que o prédio representa um marco para a instituição, em relação à infraestrutura das nossas regionais.

“A Gerência Regional da Politec despontou como a primeira do interior a emitir laudos definitivos de drogas, e agora, é a primeira regional a inaugurar o nosso modelo de projeto arquitetônico padronizado. Agradecemos especialmente ao Gerente Regional José Roberto Stefanelli Junior, pela captação de recursos e dedicação ao projeto, à arquiteta da Politec Sonia Ludovico, e a toda equipe de servidores que contribuíram para a concretização desta obra”

No espaço físico do Complexo da Politec são realizados os serviços de perícias criminais (documentoscopia, identificação veicular, balística, laboratório, patrimônio, vida, trânsito, meio ambiente e engenharia legal); Medicina Legal (necropsia, lesão corporal em custodiados, constatação de violência sexual; de Identificação Técnica( identificação civil, criminal, e necropapiloscopia.

A instalação beneficia os municípios da região Oeste sendo eles: Pontes e Lacerda, Conquista D`Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Rondolândia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vale do São Domingos e Jauru e Figueirópolis D´Oeste.

A Gerência está localizada na Rua Ruth Ferreira Mazui, s/n, Centro, Pontes e Lacerda/MT.