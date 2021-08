Politec possui cerca de 40% de cargos vagos para médico legista ao previsto pela instituição

Deputado Claudinei na Politec de Alta Floresta que enfrenta a falta de médicos legistas Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O diretor-geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (Politec), Emivan Batista de Oliveira, encaminhou ofício resposta em 19 de julho, ao requerimento de n.º 291/2021 do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) a respeito do déficit de peritos oficiais no órgão – médicos-legistas, além do quantitativo de cargos vagos existentes na estrutura da instituição.

Também, o parlamentar indagou sobre as aposentadorias previstas para os próximos dois anos. “Em 2020, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, visitamos 13 polos regionais do interior da Região Integrada de Segurança Pública [Risp] de Mato Grosso e identificamos a falta de servidores nas unidades da Politec. Sem contar a estrutura física precária e a falta de materiais em grande parte das unidades. Infelizmente, a instituição carece de mão de obra no interior do estado”, informa Claudinei.

Resposta

De acordo com Emivan, para a vaga de perito oficial médico-legista há 156 cargos criados, sendo que apenas 96 cargos estão ocupados, 58 estão vagos e sete são de profissionais contratados, conforme publicado no lotacionograma do 3° trimestre de 2021, em 8 de julho, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Claudinei questionou o quantitativo de médicos-legistas na Coordenadoria Regional da Politec, em Rondonópolis, já que chegaram demandas sobre a falta de servidores e o diretor-geral respondeu que há cinco profissionais. “Cito Rondonópolis, pois atende mais de dez municípios e possui duas gerências regionais. Sem contar que outros municípios estão com falta de médicos, o exemplo está nos polos de Alta Floresta e Juína. Precisamos resolver isso o quanto antes”, diz.

Já sobre a estimativa de aposentadoria para os próximos dois anos, foi informado por meio da Diretoria de Interiorização da Politec que o déficit é de dois médicos-legistas, no momento, e para os próximos anos, será de mais dois. “O governador anunciou há duas semanas a realização de concursos públicos para a segurança pública. Tivemos essa boa notícia. Mas a situação continua precária para os polos regionais de segurança pública de Mato Grosso”, declarou o deputado.

O documento da Politec cita que há um estudo em tramitação para o lançamento de novos concursos públicos para a contratação temporária de perito oficial médico-legista nas unidades do interior do estado, e que a gerência regional de Rondonópolis será contemplada.

Unidade – A Coordenadoria Regional de Rondonópolis atende os municípios de Jaciara, Juscimeira, Distrito de São Lourenço de Fátima, Distrito de Boa Vista, São Pedro da Cipa, Dom Aquino, Pedra Preta, Itiquira, São José do Povo, Guiratinga, Tesouro, parte de Santo Antônio de Leverger. Também, contam com gerências regionais as cidades de Alto Araguaia e Primavera do Leste, que abarcam outros municípios.