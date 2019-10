Politec realiza workshop para alinhar procedimentos que envolvem perícias de trânsito

Com o objetivo de debater as oportunidades de melhorias nas perícias de trânsito e alinhar procedimentos com as instituições envolvidas com a temática, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), realiza nesta quarta-feira (09.10), o Workshop de Perícias de Trânsito. O evento será realizado no auditório Licínio Monteiro, da Assembleia Legislativa, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Contará com a presença de autoridades requisitantes das perícias – como delegados de polícia e promotores de Justiça, além de policiais e agentes ligados à área de trânsito, peritos oficiais criminais e médicos legistas da capital e do interior do estado.

Conforme o diretor-geral da Politec, Rubens Sadao Okada, durante o workshop também serão elaboradas resoluções normativas em conjunto com todas as instituições envolvidas, com o objetivo de aperfeiçoar os trabalhos. A Direção Geral planeja outros workshops neste formato em outras áreas de atuação da Politec, com foco na elaboração de entendimentos e ações resolutivas para o aperfeiçoamento dos trabalhos.

“Iremos discutir assuntos relativos à preservação de local de acidente de trânsito, para que o perito possa fazer um bom levantamento e possa fazer a melhor análise possível dos vestígios encontrados. E o segundo objetivo é o alinhamento de procedimentos para que um laudo de trânsito (tanto da área de Criminalística, de Laboratório e de Medicina Legal) seja efetivamente útil à persecução penal, cumprindo o seu papel de subsidiar as autoridades com as informações técnicas necessárias”, afirmou o Diretor.

Em 2018, 1.262 perícias de acidentes de trânsito foram concluídos pela Politec em Mato Grosso.

A Gerência de Perícias em Crimes de Trânsito tem como missão coordenar a execução dessas perícias em locais de crime, coletando todas as informações e os vestígios necessários à busca da elucidação do delito. A atuação da Politec se enquadra em acidentes de trânsito com vítimas fatais, lesões graves ou dano a viaturas.