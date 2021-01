Politec recebe doação de doze kits de captura biométrica para emissão de RGs

Nesta sexta-feira (29.01) doze kits biométricos adquiridos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso foram entregues à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para serem utilizados nos postos de identificação da capital e do interior do Estado para a emissão de documentos de identidade (RG).

A solenidade de entrega simbólica dos equipamentos foi realizada no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Os kits serão destinados aos municípios de Primavera do Leste, Tangará da Serra, Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Jaciara, Juína, Alto Araguaia, Nova Xavantina e Cuiabá.

Com a entrega dos kits, a Politec passa a contar com 93 postos equipados com a biometria para a coleta dos dados no momento da solicitação dos documentos de identidade. Além da agilidade e comodidade no atendimento, o equipamento possibilita a digitalização da base de dados civil da população auxiliando na busca por informações da população pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A tecnologia permite a coleta em uma plataforma informatizada com uma webcam de alta resolução e um ipad para assinatura. No mesmo dia em que são realizados os atendimentos, os dados são enviados para o papiloscopistas do setor de análise e confronto da Politec de Cuiabá. Neste setor, são realizadas as conferências dos dados e das impressões digitais para posterior envio à confecção dos documentos em uma empresa de segurança no Estado de São Paulo.

Para o diretor metropolitano de identificação técnica, Aílton Silva Machado, o principal benefício dos equipamentos é a redução no prazo de entrega das carteiras de identidade, principalmente no interior do Estado. A implantação dos kits de biometria já gerou uma redução de 40% no prazo desde que foi implantada, em 2019.

“Isto porque o tempo que leva para se pegar o processo físico, digitalizar, subir no sistema e iniciar a análise ele se finda a partir do atendimento ao final do dia. Pois, o posto que vai receber esse kit já encaminha os dados para a Politec no mesmo dia em que foi realizado o atendimento, diminuindo, desta forma, muito o tempo de entrega, beneficiando muito os municípios que ainda sofrem com a demora, com a ausência de tecnologia”.

Durante a solenidade, o Secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos citou a importância da identificação civil para as ações desenvolvidas pela pasta.

“O ministério da Justiça e a presidência da república e os estados estão tratando da digitalização das carteiras de identidade e dos dados biométricos. Isto é importante para a melhoria do trabalho da segurança nas ruas. Com a base de dados digitalizada por meio destes equipamentos, o policial na rua colhe a digital da pessoa e passa a ter acesso ao histórico da pessoa, e a pessoa não precisa apresentar o documento. No futuro próximo, a base de dados para que essa tecnologia funcione será através dos dados biométricos da carteira de identidade”, comentou.

Atualmente os prazos de entrega dos documentos é de 12 a 15 dias na capital e de 15 a 20 dias nos postos de identificação do interior do estado.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, afirmou que o valor dos bens adquiridos é uma devolutiva para a Segurança Pública do Estado. “Graças a Deus nós estamos tendo condições de contar com o apoio de todos os deputados, dos servidores, para nós reduzirmos custos e transformarmos em ações para a população. E nós viemos trabalhando muito com a segurança pública. A saúde e a segurança têm sido os setores em que a devolução de recursos da assembleia tem atendido com maior ênfase. Uma dessas devoluções é o espaço cidadania, em que fazemos o atendimento de emissão de documentos. Esses equipamentos vem ajudar toda a secretaria de segurança nessa ampliação, inclusive para realização do assembleia itinerante”, pontuou.

A deputada estadual e vice-presidente da AL-MT, Janaína Riva, parabenizou pela iniciativa destacando a vanguarda de Mato Grosso por ser um dos primeiros estados do país em expandir a tecnologia biométrica para o interior. “É um conquista muito grande para a Sesp e para a Politec. Quero parabenizar a Politec e dizer a vocês que façam bom uso e que venhamos a colher frutos desse investimento no futuro”, afirmou.