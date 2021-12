Polo de vacinação da UNIC começa a funcionar, mas procura ainda é pequena

Nesta quinta-feira (09) começou a funcionar o novo polo de vacinação da campanha “Vacina Cuiabá – Sua Vida em primeiro Lugar, no estacionamento da UNIC Beira Rio. O novo polo foi aberto para substituir o Senai Porto, que encerrou as atividades de imunização na última sexta-feira (03).

O primeiro dia de vacinação no polo da UNIC Beira Rio foi bastante tímido. O local tem capacidade para mil atendimentos diários e no dia do início da imunização no novo polo, apenas 277 vacinas foram aplicadas. “Acreditamos que muita gente ainda não descobriu que mudamos o local do polo central, por mais que já tenhamos divulgado. Nossa expectativa é que nos próximos dias o movimento no local aumente significativamente, especialmente porque já começamos a aplicação da segunda dose dos adolescentes e da dose de reforço para a população acima de 18 anos que já tomou a segunda dose há 5 meses”, comentou Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha de vacinação.

A Reitora da Universidade de Cuiabá, Professora Maria Angelica Motta da Silva Esser levou a filha de 12 anos para tomar a segunda dose, no dia que a vacinação na UNIC começou. “É um privilégio poder ter minha filha vacinada aqui, já com a segunda dose. Agora a família toda está imunizada e estamos aguardando para tomar o reforço quando chegar o momento”, disse.

A Professora comentou ainda sobre a disponibilidade da UNIC em sediar um polo de vacinação. “Ter a oportunidade de ser polo de imunização é um importante papel da Universidade, enquanto apoiadora das ações de saúde para a comunidade e de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Convidamos a população para que venha se vacinar, para que logo possamos ficar livres do coronavírus. Estamos agradecidos de poder contribuir no combate à pandemia e estamos abertos para as ações que a Secretaria de Saúde nos solicitar”, completou a Reitora.

Bianca Esser, filha da Reitora disse que estava ansiosa para tomar a segunda dose. “Agora estou me sentindo mais tranquila e mais protegida contra o vírus e vou incentivar mais pessoas a tomarem a vacina. Meus amigos da escola estão todos tomando também”, disse a adolescente.

Estacionamento

A coordenação da campanha de vacinação ressalta que o estacionamento é grátis para quem vai se vacinar na UNIC Beira Rio. “Quem vier de carro tomar a vacina na UNIC, pode entrar no estacionamento onde o polo está localizado. Ao passar pela triagem, é só informar que está de carro que os atendentes vão entregar um selinho para que a pessoa possa apresentar no guichê do estacionamento.