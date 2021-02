Polo de vacinação em Cuiabá será reaberto tão logo a Prefeitura receba novas doses

Secom Câmara Municipal de Cuiabá

A pedido da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) instalou nesta quarta-feira (24), totens no espaço de estacionamento para alertar aos motoristas para não pararem nas vagas preferenciais.

Com a imagem de um idoso e de um cadeirante segurando uma placa com a seguinte mensagem: “Você vai mesmo parar aqui?”, a ação visa inibir a utilização inadequada dos espaços reservados.

“A Mesa Diretora da Câmara solicitou que fossem colocadas as placas alertado sobre a vaga exclusiva as pessoas com deficiência e idosos. Eu agradeço a prefeitura por ter atendido não as demandas dos vereadores, mas da população cuiabana. Com isso, estamos garantindo a vaga para quem realmente precisa”, declarou o presidente da Casa, Juca do Guaraná Filho (MDB).

O 2° vice-presidente da Câmara, vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos) destacou a importância da ação para garantir o direito do idoso e as pessoas com deficiência física.

“Como médico e parlamentar, um dos nossos projetos é ampliar a acessibilidade. A pessoas com deficiência precisam de suas vagas e das rampas de acesso, são pequenos detalhes que fazem diferença na vida destas pessoas”, pontuou o parlamentar.

Adriana Assunção | Secom Câmara Municipal de Cuiabá