Ponte Sérgio Motta será interditada no dia 4 para recapeamento e sinalização da via

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, transferiu da quarta-feira (05) para quinta-feira (06) a entrega do viaduto Murilo Domingos. O anúncio foi feito pelo gestor na tarde desta segunda-feira (03), durante o lançamento do programa de imunização das pessoas que compõem o grupo de vulnerabilidade social.

Conforme explicado pelo chefe do Executivo municipal, a alteração da data foi decidida após ter constado em sua vistoria a necessidade de também executar a recuperação da malha viária da Avenida Sebastião de Oliveira. O trabalho será executado nas duas pistas situadas no trecho entre o viaduto e a Ponte Sérgio Motta.

“Na manhã desta segunda-feira estive mais uma vez vistoriando a obra. Durante essa inspeção, observei que precisamos fazer esse retoque nessa via, que é responsável por ligar Cuiabá e Várzea Grande. O viaduto é uma obra esplêndida e o seu redor precisa estar à altura da qualidade apresentada”, destacou Pinheiro.

O prefeito lembrou ainda que o serviço de recuperação das vias no entorno do viaduto faz parte do planejamento de garantir uma obra completa à população. Nesse sentido, ele citou por exemplo o trabalho executado na Rua Paraíso e ao longo de toda a Avenida Manoel José Barbosa, a popular Beira Rio.

“Estamos recuperando todas as ruas utilizadas como rota de desvio. Durante a construção do viaduto, o movimento em muitas vias pequenas aumentou consideravelmente. Sendo assim, precisamos ter esse cuidado com a recuperação do pavimento nesses locais, garantindo segurança e conforto aos condutores”, pontuou o prefeito.

O viaduto é batizado de Murilo Domingo em homenagem ao ex-prefeito de Várzea Grande e ex-deputado federal por Mato Grosso, falecido aos 78 anos. Além da atuação política e comercial, exerceu um papel fundamental no campo ambiental. Murilo foi uma das primeiras lideranças políticas a levantar discussões e promover ações concretas de preservação do Rio Cuiabá.