Pontes e Lacerda recebe mutirão para emissão de carteiras de identidade

O município de Pontes e Lacerda, distante 448 quilômetros de Cuiabá, sediará, entre os dias 13 a 17 de setembro, a Semana da Identificação, cuja finalidade é promover maior celeridade no atendimento para a emissão de documentos de identidade no município.

Para isto, serão disponibilizados doze servidores de Cuiabá exclusivamente para o mutirão. Os atendimentos serão realizados na Escola do Legislativo da Câmara Municipal, localizada na Av. Minas Gerais, 1226 – Centro, Pontes e Lacerda. O horário de atendimento será das 08h às 12h e das 14h às 18h, exclusivamente com agendamento prévio.

A ação será realizada pela Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica da Politec em parceria com a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, e com a Universidade Aberta do Brasil. A expectativa é atender cerca de 468 pessoas, que aguardavam em uma lista de espera desde junho deste ano.

No local foram instaladas cinco estações de trabalho e três kits de captura biométrica, que possibilitarão reduzir os prazos de tramitação dos processos de 15 dias para 24 horas. Os agendamentos foram realizados previamente por meio de contato com as pessoas que aguardavam em uma lista de espera. Conforme o Gerente Regional da Politec de Pontes e Lacerda, José Roberto Stefanelli Junior. Há, ainda, vagas disponíveis para atendimento no dia 17 de setembro. O agendamento é feito exclusivamente pelo WhatsApp da Gerência, no telefone (65) 99352-7878.

“A lista de espera para atendimento tínhamos 700 nomes, e com o apoio dos servidores de Cuiabá conseguiremos atender boa parte desta demanda reprimida de pessoas que aguardavam pela confecção do RG”, estimou o gerente.

Para emissão da carteira de identidade será necessário apresentar a certidão de nascimento ou casamento, ou cópia autenticada em cartório. No documento também é possível inserir informações de documentos opcionais (Veja lista no site da Politec, aba “carteira de identidade”). A taxa para emissão da 2ª via do RG é de R$ 70,09 no caso da cédula, e de R$ 99,53 para a versão em cartão.

Adicionalmente, o posto de identificação da cidade estará funcionando na semana do mutirão com expectativa de 75 atendimentos extras.

Mesmo após esta ação estima-se que aproximadamente 150 usuários do serviço ficaram agendados para as próximas duas semanas no posto da identificação da Politec na cidade de Pontes e Lacerda, entre 20/09 à 01/10.