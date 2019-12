Ponto de venda de droga é fechado e homem preso no bairro Dom Aquino

Assessoria | PJC-MT

Um homem que tentou matar a companheira com golpe de faca em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, nesta sexta-feira (06.12), logo após a prática do crime.

O suspeito, C.G.O. foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.

As investigações iniciaram após a Polícia Civil ser acionada sobre uma mulher machucada, na praça do bairro Vista Alegre. Questionada, a vítima disse que foi agredida pelo companheiro que desferiu um golpe faca em seu rosto próximo aos olhos.

Além do corte profundo no rosto, a vítima estava com hematoma no braço e sentindo muita dor, sendo encaminhada para o hospital local, onde recebeu atendimento. Em checagem no sistema, foi verificado que o agressor é usuário de drogas e possuí várias passagens criminais.

Diante dos fatos, os investigadores da Delegacia de Chapada dos Guimarães foram até o bairro Sol Nascente, onde conseguiram realizar a prisão em flagrante do suspeito.

Após interrogado pelo o delegado, Hércules Batista Gonçalves, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha, considerando diversos casos graves com resultado morte de violência doméstica contra a mulher.