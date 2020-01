População pode opinar sobre diretrizes para educação ambiental em unidades de conservação

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulga o resultado final das inscrições de estudantes para o processo seletivo interno 2020 da Escola Estadual Plena Governador José Fragelli – Arena da Educação. O processo de seleção será realizado por meio de avaliação das medidas, testes de aptidão física e de desempenho motor entre os dias 13 e 16 de janeiro, no Ginásio Aecim Tocantins.

No dia da realização dos testes, o aluno precisa levar documento com foto e atestado médico comprovando que pode participar do teste de aptidão física.

Ao todo, são ofertadas 266 vagas, sendo 233 para o 3° ciclo do Ensino Fundamental (do 7º ao 9º ano) e 33 vagas para o 1° ao 3° Ano do Ensino Médio.

A Escola Governador José Fragelli, localizada na Arena Pantanal, é vocacionada à formação esportiva.

