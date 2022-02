Por mais um ano, Cuiabá supera meta prevista no PDI e atinge 67,78% de êxito

A gestão Emanuel Pinheiro superou a meta estabelecida para o exercício de 2021 pelo Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT). A meta estipulada era de 65%, mas no cumprimento de itens, a capital atingiu 67,78%. Os dados foram apresentados durante reunião com representantes de todas as pastas da administração municipal, na sexta-feira (18).

Para 2022, o desafio é novamente superar a previsão da conformidade das metas. O PDI é ferramenta de gestão estratégica que contribui para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um modelo de administração pública orientada para os resultados à sociedade.

A ferramenta está alinhada à Agenda Cuiabá 2030, sendo a capital uma das cidades que seguem a orientação do Pacto Global da ONU, que estabelece estratégias de planejamento nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

No decorrer da reunião, o desempenho de cada pasta foi apresentado. A coordenação dos trabalhos é feita pela Secretaria de Planejamento, que é a responsável pelo desenvolvimento e formatação das ações no Executivo Municipal, com o apoio dos técnicos da Assessoria de Planejamento (ASPLAN) e acompanhamento do professor e doutor Gelciomar Simão Justen, da TCE/UFMT. As secretarias elencam os resultados obtidos seguindo o Plano de Governo do prefeito Emanuel Pinheiro, bem como o atendimento as demandas dos Conselhos de Políticas Públicas.

O coordenador de Planejamento Estratégico dos Municípios do TCE-MT, Volmir Manhabosco, falou da evolução da Prefeitura de Cuiabá com a adesão da Agenda 2030. “Cuiabá está servindo de referência no alinhamento das políticas municipais de gestão a uma agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como ao programa de cidades sustentáveis no Brasil”, disse.

O secretário de Governo, Luis Claudio Castro Sodré, enalteceu o compromisso da gestão em garantir medidas que reflitam positivamente. “O Plano Estratégico é fruto da adesão da Prefeitura Municipal de Cuiabá ao Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). Através de eixos estruturantes, dimensionados em objetivos, metas, iniciativas e ações, para que até 2030, Cuiabá seja reconhecida como referência mundial como capital humanizada, sustentável, moderna e de oportunidade”.

“É importante dizer que a nossa Gestão do Prefeito Emanuel, de forma efetiva, confirma o seu compromisso com a implementação da cultura do planejamento, com o foco na obtenção de resultados que gere efetividade à Sociedade Cuiabana, o que confirma sua Missão de Garantir as Políticas Públicas efetivas por meio de uma gestão participativa, humanizada e inclusiva para o bem estar do cidadão”, constatou o secretário de Planejamento, Éder Gagliciani.

A reunião foi realizada de forma híbrida, com a participação dos Secretários e Equipe Técnica, sob a supervisão do TCE/MT e da consultoria da Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT, direcionados aos Conselhos de Políticas Públicas e a Sociedade em Geral. A reunião, em modelo híbrido, contou com a participação ainda de gestores dos municípios de Várzea Grande, Sapezal, São Félix do Araguaia, Câmara Municipal de Vereadores e vários Conselhos de Direito.