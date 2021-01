Por medidas de segurança, Prefeitura interdita rua e pede orientação ao IPHAN (Atualizada)

Da assessoria

O vereador Diego Guimarães (Cidadania) denunciou ao Ministério Público Estadual (MPE) quatro casos de pessoas que não estão na linha de frente e possivelmente receberam a vacina contra a covid-19.

O parlamentar esteve na manhã desta segunda-feira (25) no Centro de Eventos do Pantanal, onde está acontecendo à vacinação, para verificar as listas de profissionais da saúde que devem ser vacinados. De acordo com ele, não é possível saber com as informações encaminhadas pelos hospitais se todos que estão na lista se encaixam no primeiro grupo a ser imunizado.

“Recebemos muitas denúncias de pessoas que não estão no grupo que deve receber a vacina nesse primeiro momento. Na recepção há algumas listas encaminhadas pelas unidades de saúde, mas são listas muito amplas e certamente tem profissionais que não estão envolvidos no enfrentamento da covid”, disse o vereador.

Diego sugeriu a criação de um termo de compromisso para que seja assinado por cada pessoa vacinada, no qual ele deve informar se é um profissional envolvido no enfrentamento da covid-19. “É preciso criar lista com estratificação de risco, para que seja garantida a vacina para aqueles profissionais que estão na linha de frente seja prioridade”.

A prefeitura encaminhou para as unidades de saúde um ofício informando que neste primeiro momento só seriam vacinados os profissionais que estão diretamente no enfretamento da pandemia devido a pequena quantidade de doses que o município recebeu.

“Ainda está bagunçada as coisas no centro de vacinação e para que funcione de maneira efetiva é preciso organizar, uma vez que poucas doses foram disponibilizadas nesse primeiro momento. Quem não está na linha de frente e for vacinado deve ser responsabilizado”, ressalta o vereador.

Assessoria de Comunicação

Gabinete Diego Guimarães