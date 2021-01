Por medidas de segurança, Prefeitura interdita rua e pede orientação ao IPHAN

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer pediu orientações ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) sobre adoção de providências quanhto a instabilidade de um casarão tombado, localizado na rua Campo Grande, centro de Cuiabá. O trecho foi interditado no último sábado (23), pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), após análise superficial da Defesa Civil.

“A preservação do Centro Histórico é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. Vamos enviar equipe para realizar o escoramento do local e garantir a segurança de quem precisa passar próximo ao local”, declarou o secretário-interino de Cultura, Luis Cláudio Sodré. Ele pondera que a ação deve ocorrer mediante a orientação do Instituto.

O casarão é um imóvel privado e por ser tombado, toda e qualquer intervenção deve ser autorizada pelo IPHAN. A Prefeitura trabalha para melhorar a trafegabilidade do local e garantir a segurança da população, enquanto a situação é solucionada.

*Matéria corrigida às 11h20