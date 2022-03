Por trabalhos sociais, primeira-dama de Mato Grosso é convidada para Virada Feminina Internacional

O governador Mauro Mendes e o presidente do Instituto de Terras, Francisco Serafim, vão entregar, nesta terça-feira (15.03), mais uma remessa com um total de 969 títulos definitivos aos moradores do bairro CPA I, CPA II, CPA III e CPA IV, em Cuiabá. A cerimônia de entrega está marcada para as 18h, na Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva.

O resultado desta nova remessa de entregas na região do CPA conta com investimento de R$ 9 milhões, por meio de parceria entre MT Par e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que se uniram nessa ação para dar celeridade ado processo de regularização urbana com entrega de títulos 100% gratuitos.

Serviço

Entrega de títulos definitivos aos moradores do bairro CPA I – II – III e IV, em Cuiabá

Data e hora: terça-feira (15.03), às 18h

Local: Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva, Av: Curió, s/n – CPA IV