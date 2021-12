Por unanimidade, deputados aprovam projeto de lei que impede aumento do IPVA

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (DEM), destacou a superação de Mato Grosso diante à pandemia e estagnação econômica. Assegura que 2021 foi um ano importante para o estado recuperar a sua capacidade de crescimento e promover diversos canteiros de obras, graças ao trabalho feito pelos deputados, que aprovaram o pacote de medidas fiscais necessários para melhorar o cenário.

“Estamos enfrentando a pandemia e, graças ao sistema de vacinação, a situação está melhorando. Mato Grosso sai gigante desse caos porque enquanto os estados aparecem com crescimento negativo, nós estamos com crescimento altamente positivo, com geração de emprego e renda. Isso passou pela Assembleia com a aprovação de projetos importantes, como o Programa Ser Família, que auxiliou milhares de famílias carentes, com programa de doação de cestas básicas, com o trabalho feito pela Desenvolve MT, para auxiliar com recursos financeiros os setores econômicos, como o de turismo, por exemplo. Tudo isso começou na Assembleia Legislativa, Mato Grosso está superando a pandemia de maneira gigante”, afirmou o deputado.

Com 70 leis sancionadas, Botelho também é autor de 92 projetos de leis e de 1.146 indicações de investimentos às cidades. Ele encerra mais um ano sendo o interlocutor dos municípios junto ao governo. Foram muitas reuniões para articular as melhorias. À exemplo de Várzea Grande em que garante a importância do diálogo para consolidar as ações.

“Trabalhamos com muito diálogo. Tanto que conseguimos fazer com que o governo assinasse convênio para liberar recursos à Prefeitura de Várzea Grande para fazer uma ETA [Estação de Tratamento de Água] para resolver o problema de água que é crucial na cidade. Então, com todos os programas que temos de água em Várzea Grande o problema vai ser resolvido. Esse é o papel do deputado”, garante.

Cuiabá também esteve em pauta ao longo do ano. Botelho destinou uma motoniveladora para ajudar na recuperação de estradas, também viabilizou pavimentação asfáltica para vários bairros, como o Centro América e Jardim Fortaleza. E trabalha pela revitalização dos canteiros para a Capital fazer jus ao título de Cidade Verde.

“Estamos articulando outras obras para Várzea Grande e por que não em Cuiabá? Já fizemos o intermédio junto à Prefeitura de Cuiabá e governo do estado, como é o caso da pavimentação, da revitalização dos canteiros, pois faz muito tempo que não têm serviços de jardinagem, precisamos reaver isso. Na conversa que tivemos com Stopa [José Roberto] e Mendes [Mauro] isso foi um dos pontos definidos para a parceria, deixando a cidade mais aconchegante, acolhedora, a nossa Cidade Verde!”

O parlamentar também se dedicou a trabalhar pela Agricultura Familiar, regularização fundiária, Educação, Segurança Pública, Saúde e Infraestrutura. Um dos avanços foi a destinação de recursos para o Intermat acelerar o processo de regularização fundiária. Outro destaque às ações de Botelho se refere à entrega de tratores, caminhões, caminhonetes para fomentar a agricultura familiar e a infraestrutura das cidades, como Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Porto Estrela, Santa Rita do Trivelato e Várzea Grande, Arenápolis, Cuiabá e Diamantino.